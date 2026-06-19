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  3. Академик Бултекс 99 се разделя с американеца Жакез Йоу

Академик Бултекс 99 се разделя с американеца Жакез Йоу

  • 19 юни 2026 | 12:28
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Академик Бултекс 99 се разделя с американеца Жакез Йоу

Академик Бултекс 99 се разделя с още един баскетболист след края на сезона, съобщиха от клуба. Жакез Йоу повече няма да бъде част от състава на пловдивските "студенти".

Американецът, който играе на позицията тежко крило, пристигна в състава на Академик през лятото на 2025 година и през изминалата кампания в Националната баскетболна лига (НБЛ) записа показатели от 17.5 точки, 5.6 борби и 2.6 асистенции средно на мач. Той бе избран от феновете на отбора и за играч на сезона за "студентите".

От клуба благодариха на Жакез Йоу и му пожелаха успех в следващия етап от кариерата му.

До момента "студентите" се разделиха и с Обрад Томич, Константин Паисиев, Иван Комитски, Ватанго Донзо и Демаркъс Шарп.

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