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  3. Колоездачка е със счупена челюст след падане по време на Обиколката на Швейцария

Колоездачка е със счупена челюст след падане по време на Обиколката на Швейцария

  • 19 юни 2026 | 10:32
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Колоездачка е със счупена челюст след падане по време на Обиколката на Швейцария

Словенската колоездачка Уршка Жигарт е с фрактура на челюстта след падане във финалния километър от втория етап от Обиколката на Швейцария. Това съобщиха от тима, за който тя се състезава - Ей Джи Иншурънс-Соудал.

29-годишната Жигарт загуби контрол над велосипеда си, след като не успя да види бабуна на пътя, докато караше с пълна газ към финала в Локарно. Жигарт не бе единствената паднала от контакта с бабуната, но пострада най-сериозно. След падането си тя остана известно време неподвижна на земята.

"Направените медицински изследвания на Уршка показаха, че тя е със счупена челюст. За щастие други наранявания по тялото ѝ не са открити", заявиха от тима.

Медиите в Словения писаха, че колоездачката е била в съзнание след падането и е успяла да се чуе със своя приятел - четирикратния шампион в Обиколката на Франция Тадей Погачар.

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