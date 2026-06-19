Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам (Великобритания).

17-годишният българин се наложи с 6:3, 6:3 над представителя на домакините и записа престижен успех срещу един от най-известните британски тенисисти през последното десетилетие.

През следващата седмица Иванов ще участва в квалификациите на турнира от Големия шлем „Уимбълдън", след като получи „уайлд кард" от организаторите.

През 2025 година Иванов спечели титлата на сингъл при юношите на „Уимбълдън", а сега му предстои дебют при мъжете на най-престижния турнир на трева.

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