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Швейцария - Босна и Херцеговина
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  3. Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

  • 18 юни 2026 | 23:27
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Вратарят на Чехия Матей Коварж не бе щастлив след равенството 1:1 с Южна Африка в група "А" на Световното. Тимът му водеше в голяма част от мача, но накрая трябваше да се задоволи само с точката.

„Като вратар винаги боли, когато ти вкарат от дузпа в края на мача, особено когато момчетата пред мен се раздадоха максимално. Футболистите на Южна Африка са изключително бързи и технични, усетихме го през втората част. Накрая натискът им беше силен. Точката си е точка, но бяхме толкова близо до трите. Вдигаме главите, нищо не е загубено“, заяви вратарят след мача.

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Снимки: Gettyimages

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