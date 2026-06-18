Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

Вратарят на Чехия Матей Коварж не бе щастлив след равенството 1:1 с Южна Африка в група "А" на Световното. Тимът му водеше в голяма част от мача, но накрая трябваше да се задоволи само с точката.

„Като вратар винаги боли, когато ти вкарат от дузпа в края на мача, особено когато момчетата пред мен се раздадоха максимално. Футболистите на Южна Африка са изключително бързи и технични, усетихме го през втората част. Накрая натискът им беше силен. Точката си е точка, но бяхме толкова близо до трите. Вдигаме главите, нищо не е загубено“, заяви вратарят след мача.

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Снимки: Gettyimages