Турция без проблеми срещу Франция във VNL

Световният вицешампион Турция постигна лесна втора поредна и общо 4-а победа от началото във Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели тим би без проблеми Франция с 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с близо 10 000 зрители зала в Анкара.

Така Турция има 4 победи, 2 загуби и 11 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Французойките са със само 1 победа, 5 загуби и 3 точки. Утре (19 юни) от 16,00 часа българско време Франция ще излезе срещу силния тим на Китай. Следващата среща за туркините пък е срещу Германия в събота (20 юни) от 19,30 часа.

Звездата Мелиса Варга отново бе над всички за Турция със страхотните 22 точки (2 аса), Салиха Шахин завърши с 10 точки (2 блока) за победата.

За тима на Франция капитанът Елена Казот и Сирил Депие (1 блок) реализираха съответно 15 и 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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