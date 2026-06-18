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Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

  • 18 юни 2026 | 21:25
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Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

Волейболистките от националния отбор на Бразилия записа 6-а поредна победа от началото в Лигата на нациите при жените. Състезателките на Зе Роберто Гимараеш направиха труден и измъчен обрат срещу Белгия и надделяха с 3:2 (25:20, 22:25, 23:25, 25:22, 15:13) във втората си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, играна този следобед пред едва около 800 зрители залата в Анкара (Турция).

По този начин "Селесао" остава еднолично начело в общото временно класиране на основната фаза на Лигата с 6 победи от 6 мача и 16 точки. Белгия пък е с 2 победи, 4 загуби и 6 точки до момента. Утре (19 юни) Бразилия ще почива, докато белгийките ще излязат срещу Германия от 19,30 часа българско време. Следващият двубой за южноамериканският тим е срещу Китай в събота (20 юни) от 16,00 часа.

Най-полезна за Бразилия стана Жулия Бергман с 19 точки (2 блока), а Ана Кристина де Соуса добави още 16 точки (3 блока и 3 аса) за победата.

За тима на Белгия Полин Мартен заби 22 точки (2 блока), докато Теа Радович добави 18 точки (1 ас), но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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