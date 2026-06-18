Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева победи третата поставена Хиба Шейх (САЩ) с 6:2, 7:5 за час и 32 минути игра.

Българката поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Енчева навакса на два пъти пробив пасив във втората част, а с решителен брейк в 12-ия гейм стигна до крайната победа.

За място на полуфиналите Енчева ще играе срещу петата поставена Чагла Бююкакчай (Турция), която победи Лиа Каратанчева с 6:3, 6:3 за 95 минути.

Срещата между Енчева и Бююкакчай ще се играе утре на централния корт и ще започне не преди 14:00 часа.

Денислава Глушкова загуби с 3:6, 0:6 от водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция), а Ива Иванова отстъпи с 3:6, 3:6 пред четвъртата поставена Марта Матула (Гърция).

Ралица Александрова и Валерия Гърневска се класираха за полуфиналите на двойки. Българките победиха с 6:2, 6:1 сънародничката си Йоанна Радулова и Диана Илие (САЩ).

На полуфиналите утре Александрова и Гърневска ще играят срещу водачките в схемата Жибек Куламбаева (Казахстан) и Анастасия Соболева (Украйна), които победиха българките Росица Денчева и Йоана Константинова със 7:6(4), 4:6, 10:2.

Срещата на Александрова и Гърневска срещу Куламбаева и Соболева ще се играе веднага след двубоя на Лидия Енчева на сингъл, но не преди 16:00 часа.

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова загубиха на четвъртфиналите с 2:6, 4:6 от четвъртите поставени Елена Корокозиди (Гърция) и Аня Станкович (Сърбия).

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