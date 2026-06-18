Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Швейцария - Босна и Херцеговина
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

  • 18 юни 2026 | 20:40
  • 356
  • 0
Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева победи третата поставена Хиба Шейх (САЩ) с 6:2, 7:5 за час и 32 минути игра.

Българката поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Енчева навакса на два пъти пробив пасив във втората част, а с решителен брейк в 12-ия гейм стигна до крайната победа.

За място на полуфиналите Енчева ще играе срещу петата поставена Чагла Бююкакчай (Турция), която победи Лиа Каратанчева с 6:3, 6:3 за 95 минути.

Срещата между Енчева и Бююкакчай ще се играе утре на централния корт и ще започне не преди 14:00 часа.

Денислава Глушкова загуби с 3:6, 0:6 от водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция), а Ива Иванова отстъпи с 3:6, 3:6 пред четвъртата поставена Марта Матула (Гърция).

Ралица Александрова и Валерия Гърневска се класираха за полуфиналите на двойки. Българките победиха с 6:2, 6:1 сънародничката си Йоанна Радулова и Диана Илие (САЩ).

На полуфиналите утре Александрова и Гърневска ще играят срещу водачките в схемата Жибек Куламбаева (Казахстан) и Анастасия Соболева (Украйна), които победиха българките Росица Денчева и Йоана Константинова със 7:6(4), 4:6, 10:2.

Срещата на Александрова и Гърневска срещу Куламбаева и Соболева ще се играе веднага след двубоя на Лидия Енчева на сингъл, но не преди 16:00 часа.

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова загубиха на четвъртфиналите с 2:6, 4:6 от четвъртите поставени Елена Корокозиди (Гърция) и Аня Станкович (Сърбия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано

Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано

  • 18 юни 2026 | 16:57
  • 382
  • 1
Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 18 юни 2026 | 16:30
  • 623
  • 0
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 25836
  • 39
Топалова се отказа във втория кръг в Юстад

Топалова се отказа във втория кръг в Юстад

  • 18 юни 2026 | 15:08
  • 590
  • 0
Анас Маздрашки отпадна в Констанца

Анас Маздрашки отпадна в Констанца

  • 18 юни 2026 | 15:05
  • 550
  • 0
Димитър Кузманов в Топ 8 на турнир в Хърватия

Димитър Кузманов в Топ 8 на турнир в Хърватия

  • 18 юни 2026 | 13:58
  • 445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

Швейцария 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

  • 18 юни 2026 | 20:53
  • 1770
  • 4
Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

  • 18 юни 2026 | 20:58
  • 14789
  • 35
ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

  • 18 юни 2026 | 19:50
  • 8100
  • 111
"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

  • 18 юни 2026 | 16:58
  • 4187
  • 7
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 17641
  • 68
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 25836
  • 39