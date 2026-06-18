Италия измъкна драматична победа над Сърбия в Лигата на нациите

Олимпийският и световен шампион Италия постигна поредна победа във Волейболната Лига на нациите при жените през тази година. Момичетата на Хулио Веласко измъкнаха много трудна и драматична победа над Сърбия с 3:2 (25:14, 25:15, 18:25, 21:25, 15:12) във втората си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, играна този следобед пред около 1200 зрители в залата в Пасиг Сити (Филипините).

Така "Скуадра адзура" е с 5 победи, 1 загуба и 15 точки в общото временно класиране на основната фаза. Сърбия остава само с 1 победа, 5 загуби и 7 точки. Утре (19 юни) Италия ще почива, докато сръбската "репрезентация" ще играе с Доминиканската република от 11,00 часа българско време. Вторият мач за олимпийските шампионки на турнира е срещу САЩ в събота (20 юни) също от 11,00 часа.

Джозефин Обоса (3 блока) и Сара Фаар (7 блока!) станаха най-резултатни за Италия с 18 и 17 точки за победата. Линда Нуакалор и Екатерина Антропова се отчетоха с още 13 и 12 точки за успеха.

За Сърбия единствената с двуцифров актив беше Нина Чайич с 19 точки (1 блок и 1 ас). Бранка Тица завърши с 9, а Миня Осмайич и Маша Киров с по 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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