Полша даде гейм, но се справи с Украйна

Волейболистките от националния отбор на Полша записаха втора поредна и общо 5-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Стефано Лаварини даде гейм, но в крайна сметка се наложи над дебютанта Украйна с 3:1 (25:21, 25:13, 22:25, 25:23) във втория си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, игран този следобед в зала "Хуамарк" в Банкок (Тайланд).

Така "Дружина полска" е с 5 победи, 1 загуба и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Украйна пък е с 2 победи, 4 загуби и 5 точки в актива си. Утре (19 юни) украинките ще играят с Нидерландия от 13,00 часа българско време. И следващата среща за Полша е срещу "лалетата", но в събота (20 юни) също от 13,00 часа.

Над всички за Полша бе Магдалена Стисяк със страхотните 29 точки (2 блока) за победата. Паулина Дамаске (3 блока и 1 ас) и Мая Копут (4 блока) добавиха още 12 и 11 точки за успеха.

За тима на Украйна Свитлана Дорсман (4 блока) и Анна Артишук (1 ас) завършиха с 14 и 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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