Арестуваха бивш президент на футбола в Северна Македония

Бившият президент на Футболната федерация на Северна Македония (ФФМ) Илчо Горгиоски е задържан днес в рамките на разследване, което включва още 15 души, съобщи Portal X от свои източници.

Сайтът republika.mk обяснява, че действията на прокуратурата и на полицията са резултат от дългогодишна проверка по предварително разследване на футболната централа на Република Северна Македония. Също така сайтът добавя, че дирекцията на финансовата полиция и Министерството на вътрешните работи провеждат координирани действия на няколко места в Скопие.

Освен арестът на Горгиоски, са повдигнати наказателни обвинения срещу 11 физически и 14 юридически лица за присвояване на 2,4 милиона евро от Футболната федерация на Македония (ФФМ), допълва БТА.

Освен бившият лидер на футбола в бившата югославска република, задържана е и Олгица Младеновска, отговаряща за финансите по време на неговия мандат, която е част от 11-те физически лица, заподозрени във финансови машинации в ущърб на Къщата на футбола.

Горгиоски беше президент на федерацията от 2012 до 2018 г., след което се оттегли. Човекът, който го наследи на поста - Муамед Сейдини беше арестуван в по-ранен етап, след като беше обвинен в присвояване на 700 000 евро, дарение от УЕФА за изграждането на трибуна на стадион „Охрид“.

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