Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Милано (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 2 Нестеров загуби от представителя на домакините Фаусто Табако с 4:6, 6:3, 4:6 в оспорван мач, продължил три часа и девет минути.

23-годишният българин пропиля ранен брейк аванс и допусна обрат в първия сет, но след това взе втората част с пробиви в първия и в деветия гейм, за да изравни резултата.

В решаващата трета част Нестеров на два пъти навакса брейк пасив, но 24-годишният Табако реализира нов пробив за 5:4, след което затвори мача на собствен сервис.

Така българинът не успя да стигне до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF след титлата в Санта Маргерита ди Пула през май.

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