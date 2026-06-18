Сребро за България на Световното първенство по спортна стрелба в Зул

Мария Атанасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на Световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Българката се класира за финала сред най-добрите осем с резултат от 571 точки в квалификацията.

Другите български представителки в дисциплината Николая Раденкова и Магдалина Стаменова заеха съответно 27-о място с 564 точки и 57-о място с 555.

На финала Мария Атанасова стреля великолепно и заслужено стигна до второто място с резултат 235.8 точки. Световна шампионка стана Седжал Камбъл от Индия с 240.2 точки, а бронзовия медал остана за друга индийска състезателка – Химанши Химаши с 217.6 точки.

Успехът на Мария Атанасова повтаря постижението на Мирослава Минчева, която през 2017 година спечели сребърен медал на 25 метра пистолет на Световното първенство за девойки в Зул, Германия. Девет години по-късно България отново има сребърен медал от световно първенство на пистолет.

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