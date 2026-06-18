В Царацово стартира силен турнир по конен спорт

Първите призьори на международния турнир по конен спорт-прескачане на препятствия в село Царацово вече са ясни.

Андрей Гочев с кон Синдерела и Мирослав Илиев с кон Ре Спешъл Муз поделиха първото място в изпитание номер 1 при най-младите надежди за 5-годишни коне, проведено под знака на Prix Municipality Maritsa / Община Марица, съобщиха от Българската федерация по конен спорт.

От днес до неделя на конна база "Фригопан" в Царацово се събира елитът на българския конен спорт на престижния международен турнир CSIO2* и CSIO1*.

Входът за зрители е свободен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google