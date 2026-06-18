Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 18 юни 2026 | 16:30
  • 302
  • 0
Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът елиминира във втория кръг"щастливия губещ" от квалификациите Карлос Хиралди (Испания)  с 6:4, 6:3 след почти два часа игра.

Лазаров поведе с 4:2 и запази аванса си до края на първия сет, а след това затвори мача със серия от три поредни гейма във втората част.

Така 21-годишният левичар достигна до четвъртфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF за първи път от края на ноември миналата година в Анталия, а за място на полуфиналите  той очаква победителя от двубоя между поставения под номер 1 представител на домакините Стефан Попович и квалификанта Оскар Браун (Великобритания).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Карлос Алкарас тренира в Мурсия

Карлос Алкарас тренира в Мурсия

  • 18 юни 2026 | 11:14
  • 471
  • 0
Шелтън, Фриц и Медведев с победи в Хале

Шелтън, Фриц и Медведев с победи в Хале

  • 18 юни 2026 | 10:08
  • 775
  • 0
Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 09:30
  • 9595
  • 0
Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 18 юни 2026 | 09:07
  • 1098
  • 0
Де Минор и Серундоло на 1/4-финал на “Куинс” в Лондон

Де Минор и Серундоло на 1/4-финал на “Куинс” в Лондон

  • 18 юни 2026 | 05:51
  • 1500
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

  • 17 юни 2026 | 20:27
  • 1477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

  • 18 юни 2026 | 17:30
  • 4817
  • 11
Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 21835
  • 60
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 14757
  • 49
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 31292
  • 20
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 17265
  • 10
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 17765
  • 24