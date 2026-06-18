Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът елиминира във втория кръг"щастливия губещ" от квалификациите Карлос Хиралди (Испания) с 6:4, 6:3 след почти два часа игра.

Лазаров поведе с 4:2 и запази аванса си до края на първия сет, а след това затвори мача със серия от три поредни гейма във втората част.

Така 21-годишният левичар достигна до четвъртфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF за първи път от края на ноември миналата година в Анталия, а за място на полуфиналите той очаква победителя от двубоя между поставения под номер 1 представител на домакините Стефан Попович и квалификанта Оскар Браун (Великобритания).

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