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  3. България започва срещу Сърбия на Балканиадата за жени под 18 години

България започва срещу Сърбия на Балканиадата за жени под 18 години

  • 18 юни 2026 | 16:05
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България започва срещу Сърбия на Балканиадата за жени под 18 години

Националният отбор на България ще стартира участието си на Балканиадата за жени под 18 години срещу Сърбия. Мачът на нашите е на 21 юни от 17,30 часа. Следващият ни двубой е ден по-късно по същото време срещу Турция. На 23 юни завършваме участието си срещу Албания, но от 20 часа.

След Балканиадата отборът ни се прибира в София, където ще е заключителният етап преди Европейското първенство в Литва и Латвия. Отпътуването е на 29 юни.

Пред турнира в Албания нашите изиграха три контроли срещу Полша, в които загубихме два пъти и спечелихме веднъж.

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