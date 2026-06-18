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САЩ разгроми Чехия в Лигата на нациите

  • 18 юни 2026 | 16:00
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САЩ разгроми Чехия в Лигата на нациите

Волейболистките на САЩ разгромиха Чехия с 3:0 (25:17, 25:12, 25:18) в мач от Група 5 на Лигата на нациите в Пасай Сити (Филипините).

Джордан Томпсън бе най-резултатна за американките с 15 точки (1 блок).

Чиака Огбогу добави 11 точки (1 ас, 6 блока).

Лоугън Еджестън съще записа 11 точки (2 блока).

Магдалена Йехларова реализира 8 точки за Чехия.

Така САЩ постигна 5-и успех и с актив от 14 точки (5 победи, 1 загуба) заема втората позиция във временното класиране.

Чехия допусна трета загуба и с актив от 9 точки (3 аса, 3 блока) е на 8-а позиция

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