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Колумбийска фиеста в центъра на Мексико сити

  • 18 юни 2026 | 15:48
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Стотици колумбийски фенове се събраха в центъра на в мексиканската столица, за да отпразнуват победата на Колумбия в първия ѝ мач на Световното първенство, превръщайки една от най-разпознаваемите забележителности на Мексико Сити (“Ангела на независимостта) в море от жълти, сини и червени знамена.

Привърженици, облечени с фланелки на националния отбор на Колумбия, пееха, танцуваха и развяваха знамена около паметника, докато автомобилни клаксони огласяха околните булеварди. Някои мексикански фенове също се присъединиха към празненствата, празнувайки заедно с колумбийците и позирайки за снимки под осветения монумент. Колумбия започна участието си на Световното първенство с победа, спечели три точки и увеличи шансовете си да продължи към елиминационната фаза на турнира. Резултатът предизвика празненства, както сред колумбийците, живеещи в Мексико, така и сред феновете, които са пътували до страната специално за турнира. Движението около паметника се забави, тъй като през цялата вечер към мястото продължаваха да се стичат още хора.

Полицията поддържаше засилено присъствие в района, но празненствата преминаха предимно спокойно, като феновете продължиха да пеят и скандират до късно през нощта.

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