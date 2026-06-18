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Слав Петков преизбран в УС на Международната атлетическа асоциация за атлети със синдром на Даун

  • 18 юни 2026 | 15:42
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Слав Петков преизбран в УС на Международната атлетическа асоциация за атлети със синдром на Даун

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков беше преизбран с пълно мнозинство за член на Управителния съвет на Международната атлетическа асоциация за атлети със синдром на Даун (IAADS). Той ще продължи да отговаря за развитието на балканските държави в структурата на организацията.

Изборът се проведе по време на Конгреса на IAADS, който се състоя в София в рамките на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, където българските състезатели постигнаха изключителен успех. Те спечелиха общо 27 медала в спортната и художествена гимнастика и леката атлетика.

Резултатът беше определен като едно от най-силните представяния на домакините в подобен международен форум. Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност, коментира, че постигнатото е резултат от дългогодишен труд, организация и обществена подкрепа.

„Успяхме да си направим равносметката къде се намираме. Данните са, според мен, много задоволителни“, заяви той, като подчерта, че развитието на адаптирания спорт в България върви в положителна посока.

„Радвам се, че цялото общество аплодира тези непопулярни спортисти. Подкрепи ги, а те от своя страна показаха ниво. Щастлив съм“, допълни Петков.

Той акцентира и върху емоционалния момент след приключването на състезанията по спортна гимнастика.

„Сълзите ми бяха в очите, когато приключи спортната гимнастика. Защото знам колко труд положихме – не само ние, а целият ми екип, спортистите и треньорите“, посочи той.

По думите му подготовката е продължила дълъг период, изпълнен с интензивна работа, напрежение, труд и емоции.

„Знам за всяка една минута през последната година и половина какъв труд, нерви и радости се крият“, каза още Петков, като допълни, че финалният резултат и отличията са донесли огромно удовлетворение.

Той определи момента като личен и професионален връх.

„Когато всичко приключи благополучно и има отличия, в момента съм най-щастливият човек на света“, сподели той.

Петков подчерта, че България в момента се намира „в центъра на събитията“ и е част от активното развитие на международния адаптиран спорт.

„Къде се намираме? Точно в центъра. В центъра на събитията. Яхнали сме вълната“, заяви той.

По думите му спортът за хора със синдром на Даун има обещаващо бъдеще и ще продължи да се развива чрез включването на нови млади състезатели.

„Сигурен съм, че ще приобщим в това семейство още много младежи със синдром на Даун“, допълни Петков.

Той акцентира и върху значението на общественото възприятие и символиката на труда на спортистите.

„Една снимка от турнира по спортна гимнастика обиколи медиите – с окървавени ръце и два медала“, каза той.

„Това е истинското лице на труда на тези деца и на техните треньори. Това е лицето на спорта, на желанието и жаждата за живот и за покоряване на мечтите“, допълни Петков.

Той обърна внимание и на силната подкрепа от публиката и спортната общност по време на първенството.

„Страхотна подкрепа получиха състезателите в залите по спортна и художествена гимнастика“, посочи той.

„Малки гимнастички и гимнастици от спортните клубове дойдоха да ги подкрепят, което беше изключително важно. През трите дни бяха най-високопоставените президенти и вицепрезиденти на федерации, които контролираха целия процес. Това говори достатъчно, че тези хора уважават спорта за хора с увреждания“, каза той.

Петков изрази благодарност към всички институции и партньори, които са подкрепили събитието.

„Благодаря на всички институции в България, които застанаха зад тях. Благодаря на всички федерации, които застанаха зад нас“, заяви той.

„Ние показахме, че България е социално ориентирана и че работи в името на развитието на бъдещето на тези спортисти“, допълни Петков.

Той припомни и присъствието на значими обществени и спортни личности по време на първенството, включително легендарната спортна журналистка Вера Маринова, което според него е допълнителен знак за значимостта на събитието.

В заключение Слав Петков посочи, че постигнатото в София е резултат от дългогодишна работа и стратегическо развитие на спорта за хора със синдром на Даун.

„Постигнахме това, което целихме през последните две години работа по организирането на това световно първенство“, каза той.

„Бих казал, с две думи – вдигнахме летвата. Да му мислят следващите“, завърши Петков.

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