Бивш нидерландски национал се извини за расистка шега на мача с Япония

Бившият национал на Нидерландия Рафаел ван дер Ваарт се извини за шегата си, че "всички японци си приличат", изказа по нидерландската телевизия NOS, в чието предаване той си позволи неуместния коментар. Той бе поканен да коментира мача между Нидерландия и Япония, завърши 2:2. Коментирайки изравнителния гол на Дайчи Камада в края на мача, си позволи шегата заради грешката при персоналното покритие на Мики ван де Вен. "Те си приличат всички при всички положения. Може би и той си е мислил така", каза той за сънародника си. "Това беше шега, разбира се. Вече се страхувам, че нищо не мога да кажа", реагира веднага бившият играч на Реал Мадрид.

След вълната от реакции на неуместната му шега, Ван дер Ваарт бе принуден да се извини официално. "Разбирам, че някои хора са намерили думите ми за обидни. Искрено съжалявам за това. Ако някои хора са се почувствали обидени от тези коментари, представям им извинението ми. Това абсолютно не е било моето намерение", каза той, като уточни, че това се отнася за хора от всякакъв произход и от всички хоризонти. Той обаче не бе извинен от английската асоциация Kick It Out за борба с дискриминациите във футбола, която го обвини в "расистки стереотипи". Организацията подчерта особената отговорност на коментатори и анализатори, чиито думи стигат до аудитория от стотици милиони зрители и слушатели.

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Снимки: Gettyimages