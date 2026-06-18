Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Япония
  3. Бивш нидерландски национал се извини за расистка шега на мача с Япония

Бивш нидерландски национал се извини за расистка шега на мача с Япония

  • 18 юни 2026 | 15:38
  • 216
  • 0

Бившият национал на Нидерландия Рафаел ван дер Ваарт се извини за шегата си, че "всички японци си приличат", изказа по нидерландската телевизия NOS, в чието предаване той си позволи неуместния коментар.  Той бе поканен да коментира мача между Нидерландия и Япония, завърши 2:2. Коментирайки изравнителния гол на Дайчи Камада в края на мача, си позволи шегата заради грешката при персоналното покритие на Мики ван де Вен. "Те си приличат всички при всички положения. Може би и той си е мислил така", каза той за сънародника си. "Това беше шега, разбира се. Вече се страхувам, че нищо не мога да кажа", реагира веднага бившият играч на Реал Мадрид.

След вълната от реакции на неуместната му шега, Ван дер Ваарт бе принуден да се извини официално. "Разбирам, че някои хора са намерили думите ми за обидни. Искрено съжалявам за това. Ако някои хора са се почувствали обидени от тези коментари, представям им извинението ми. Това абсолютно не е било моето намерение", каза той, като уточни, че това се отнася за хора от всякакъв произход и от всички хоризонти.  Той обаче не бе извинен от английската асоциация Kick It Out за борба с дискриминациите във футбола, която го обвини в "расистки стереотипи". Организацията подчерта особената отговорност на коментатори и анализатори, чиито думи стигат до аудитория от стотици милиони зрители и слушатели.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

  • 18 юни 2026 | 11:30
  • 872
  • 0
Карлос Алкарас тренира в Мурсия

Карлос Алкарас тренира в Мурсия

  • 18 юни 2026 | 11:14
  • 387
  • 0
Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

  • 18 юни 2026 | 11:00
  • 4092
  • 0
Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

  • 18 юни 2026 | 10:55
  • 721
  • 0
От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

  • 18 юни 2026 | 10:41
  • 501
  • 0
Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

  • 18 юни 2026 | 10:32
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 16359
  • 47
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 11727
  • 45
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 24774
  • 15
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 13726
  • 4
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 13771
  • 13
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 3024
  • 2