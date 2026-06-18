Топалова се отказа във втория кръг в Юстад

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Юстад (Швеция) с награден фонд 30 хиляди евро.

Поставената под номер 4 българка се отказа в първия сет заради физически проблем в мача си срещу 15-годишната германка Ида Вобкер.

Топалова загуби първите четири гейма и след малко повече от 20 минути реши да прекрати участие в двубоя.

26-годишната българка вчера сложи край на серия от пет поредни загуби в последните три месеца в състезания от веригата на Международната федерация по тенис ITF след успеха на старта на основната схема в Юстад.

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