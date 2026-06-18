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Анас Маздрашки отпадна в Констанца

  • 18 юни 2026 | 15:05
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Анас Маздрашки отпадна в Констанца

Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Констанца (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин загуби от представителя на домакините Цезар Габриел Папое с 2:6, 4:6 за 104 минути. Той започна лошо и загуби първите четири гейма, а след това и откриващия сет, а във втората част навакса пробив пасив и изравни за 4:4, но впоследствие 18-годишният Папое взе два гейма, а с това и мача.

Маздрашки през миналата седмица достигна до първия си финал при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF в Румъния, като стана вицешампион на надпреварата в Куртя де Арджеш.

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