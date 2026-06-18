МОК възстанови финансирането на БОК след близо година във "фризера"

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, което беше замразено близо една година, съобщиха от БОК.

"Това стана, след като Весела Лечева беше вписана като председател на БОК, а МОК прие документите, удостоверяващи това. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 г. ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи в длъжност. Получените средства са по програмата "Олимпийска солидарност" и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължеше пари на различни контрагенти.

"За пореден път се убедихме, че МОК действа по ясни алгоритми и критерии, така че да подпомага максимално дейността на Националните олимпийски комитети", коментира генералният секретар Данаил Димов.

В момента БОК обновява своите информационни канали, като в скоро време в сайта ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват", написаха от олимпийския комитет.

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