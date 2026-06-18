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Димитър Кузманов в Топ 8 на турнир в Хърватия

  • 18 юни 2026 | 13:58
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Димитър Кузманов в Топ 8 на турнир в Хърватия

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи участващия с „уайлд кард" представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 41 минути.

32-годишният Кузманов спечели първите пет гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той направи нова серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, след което сервираше за мача. Българинът обаче загуби следващите осем разигравания, а при 5:4 поиска медицински таймаут. След подновяването на играта Кузманов все пак успя да затвори мача на собствен сервис срещу 20-годишния хърватин.

За място на полуфиналите Кузманов ще играе срещу победителя от срещата между квалификанта Пьотр Галус (Полша) и получилия „уайлд кард" Йозеф Ковалик (Словакия), бивш №80 в световната ранглиста.

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