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Елизара Янева се класира за първия си четвъртфинал в турнир от сериите WTA 125

  • 18 юни 2026 | 13:45
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Елизара Янева се класира за първия си четвъртфинал в турнир от сериите WTA 125

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за четвъртфинал на сингъл на турнир от сериите WTA 125.

19-годишната Янева победи убедително петата поставена Хасмин Ортенси (Аржентина) с 6:2, 6:1 за 66 минути във втория кръг на надпреварата на клей в Бреша (Италия) с награден фонд от 115 хиляди евро.

Българката започна силно и поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя навакса ранен пробив пасив и с шест поредни гейма без особени проблеми затвори мача срещу 159-ата в световната ранглиста аржентинка.

С успеха си Янева заработи 3000 евро и 27 точки за световната ранглиста, в която заема 229-ото място. Благодарение на силното си представяне в Бреша тя си гарантира място сред първите 220 в света и ще запише рекордно класиране в кариерата си. Досегашното ѝ най-добро постижение е 222-ото място.

За място на полуфиналите българката ще се изправи за първи път в кариерата си срещу опитната 34-годишна левичарка Екатерине Горгодзе (Грузия), която в момента е №233 в света, но е достигала до 108-ото място в световната ранглиста на сингъл.

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