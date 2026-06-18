Асен Методиев: ЦСКА пак е на върха

ЦСКА и през тази година показа, че е институция, с която всеки трябва да се съобразява. Талантите от нашата школа достигнаха до финалите в три възрасти при подрастващите – до 20, до 18 и до 16 години в мъжко направление. Спечелиха една титла и два сребърни медала. Един от хората, отговорни за успехите, е Асен Методиев. Специалистът изведе 16-годишните момчета до мач за титлата и въпреки поражението на финала, „армейците“ отново показаха, че диктуват модата в България.

Г-н Методиев, доволен ли сте от представянето на отбора тази година?

– Сезонът беше интересен и динамичен. Децата доста напреднаха през последната година. Израснаха във волейболно естество. Категоричен съм, че във всеки един аспект от играта имаше напредък. На финалите се видя, въпреки трудностите, които имахме.

Изпълнихте ли основната задача – да постигнете видимо израстване на децата?

– Категорично, да. Медалите естествено са важни, но никога не са на всяка цена. За нас основното е да видим как тези момчета надграждат уменията си. Имаме много качествени деца, което се видя по време на финалната фаза на първенството, най-важната част от годината. Именно там си проличава свършената работа в спортно-технически план. Освен това нашият капитан претърпя контузия в хода на турнира и нямаше как да се включи в последните мачове. Сходна бе съдбата и на разпределителя ни, който изкълчи глезен и се наложи да гибсираме крака му. И въпреки тези две сериозни липси, отборът не се предаде, игра борбено и показа непримирим дух. Нещо, на което учим всички в отбора. Смятам, че това е част от ДНК-то на ЦСКА. Ние сме клуб, който никога не се предава. Радвам се, че показахме добри резултати, не само във финалите, но и през цялата година. Но още по-щастлив съм от характера и колектива, които изградихме у децата.

Именно в трудни моменти се отличават и онези, които са готови да се сборят и да надскочат себе си, нали така?

– Да, именно в тази трудна ситуация, в която изпаднахме на финалите, момчетата проявиха мъжество, макар и да са толкова малки още. Много съм щастлив от този факт.

Може ли да се каже, че школата на ЦСКА тази година прави отличен сезон, предвид трите финала, до които достигнахте в мъжко направление?

– Абсолютно. ЦСКА е там, където му е мястото – водещ клуб в България. Направихме много хубав сезон. Убеден съм, че ако не бяха тези две контузии във финалите, ние също щяхме да вземем златен медал. Но по-важното е, че проявихме характер. Въпреки всичко, бяхме в борбата до последно. Не се отнася само за нашата възраст, а и за останалите набори. Всички треньори вършат отлична работа, за което ги поздравявам. Държим водещи позиции в страната.

Характер, майсторство и тактически умения. Три в едно?

– Да, съумяваме да се справим. Лесно е, когато имаш качествени момчета, които са готови да учат и да надграждат. Вече започваме да се готвим за новия сезон.

Готови ли са за следващото стъпало момчетата, които ще поемат към 18-годишните?

– Вярвам, че да. Те имат много потенциал в себе си, което с тренировките, които ги очакват, ще бъде разгърнат допълнително. Разбира се, в началото ще им е по-трудно, защото разлика от две години си е осезаема, но ще се справят.

Постигането на тези успехи повиши ли интереса към клуба, отстрана на други таланти?

– Логично, така е. Нашата роля сега е да отсеем най-доброто, което идва и иска да се прехвърли при нас. Когато има победи и резултати, децата и родителите им сами ни търсят. Знаят, че при нас се работи добре, има перспектива за развитие. Ние пък трябва да се справим с тази си роля. Свикнали сме, няма проблем в тази посока.

Марката ЦСКА си стои здраво на мястото…

– Категорично. Работим, развиваме потенциала на децата, изграждаме ги като личности, постепенно, стъпка като стъпка, имплантираме нашата ДНК, тази на ЦСКА, във всеки един от тях. Разбира се, има и трудности, свързани до някаква степен с базата, но аз затова съм тук, както и колегите ми. Ние не се плашим от това и работим с пълна сила, с душа и сърце. Преодоляваме всичко, за да помогнем на клуба и на децата в него. Трудностите ни каляват и ни правят по-силни.

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