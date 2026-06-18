Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Де Минор: Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение

Де Минор: Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение

  • 18 юни 2026 | 11:53
  • 333
  • 0
Де Минор: Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение

Малко играчи разбират по-добре пътя от обещаващ юноша до професионалист в ATP тура от Алекс де Минор.

27-годишният тенисист познава добре върховете, напрежението и възможностите, които съпътстват преследването на мечтата в тениса. Сега той иска да помогне на следващото поколение да премине по същия път.

Тази амбиция е в основата на фондацията „Алекс де Минор“. Чрез своята инициатива австралиецът се фокусира върху подкрепата на следващото поколение играчи и инвестирането в бъдещето на спорта. Де Минор ще работи лично с носителите на стипендията „De Minaur Junior Tour Scholarship“ в Австралия, предоставяйки на талантливи юноши достъп до насоки, възможности и опит, които могат да оформят тяхното развитие.

„Това е моят начин да се опитам да помогна и да вдъхновя следващото поколение“, сподели австралиецът. „Инициативата се състои в това да доведа талантливи играчи от Австралия в Европа за тренировъчна седмица с мен, след което те да продължат да се състезават в Европа.“

„За тях е организиран малък лагер, където ще могат да тренират няколко дни и да ме гледат как се подготвям“, добави той.

Де Минор е развълнуван да се срещне лично с младите играчи и да започне да работи в тясно сътрудничество с тях. Носителят на 11 титли от ATP тура заяви, че ще бъде на разположение, когато играчите имат нужда от него.

„Ще прекараме известно време заедно“, каза Де Минор. „Ще бъде много забавно да се срещна с тазгодишните стипендианти. Те имат номера ми. Могат да се свързват с мен през цялата година, да се допитват до мен, да прекарат една седмица с мен, да видят какво е необходимо, а аз ще направя всичко възможно да водя с пример.“

Идеята се ражда след една от тренировките на Де Минор в Монте Карло, където група млади австралийски играчи, състезаващи се в Европа, го посещават. Техният ентусиазъм оставя трайно впечатление у 27-годишния тенисист.

„Това породи една идея“, сподели Де Минор. „Виждайки вълнението им, нещо се запали в мен.“

Инициативата отразява практическия подход на Де Минор към подкрепата на бъдещите звезди в спорта. Въпреки натоварения си график, който го държи зает със състезания по целия свят, австралиецът е решен да играе активна роля в подпомагането на следващата вълна от таланти.

„Въпреки че имам много натоварен график, ще намеря време за това, защото то ме удовлетворява“, сподели Де Минор. „Прави ме много щастлив да виждам тези деца развълнувани и желаещи да се учат.“

„Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение, дори и само с един процент. Целта е всяка година да мога да помагам на все повече и повече деца и това да се превърне в нещо наистина значимо.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Меси: Възхищавам се на Надал, с него си приличаме

Меси: Възхищавам се на Надал, с него си приличаме

  • 18 юни 2026 | 11:14
  • 162
  • 0
Шелтън, Фриц и Медведев с победи в Хале

Шелтън, Фриц и Медведев с победи в Хале

  • 18 юни 2026 | 10:08
  • 530
  • 0
Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 09:30
  • 5734
  • 0
Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 18 юни 2026 | 09:07
  • 850
  • 0
Де Минор и Серундоло на 1/4-финал на “Куинс” в Лондон

Де Минор и Серундоло на 1/4-финал на “Куинс” в Лондон

  • 18 юни 2026 | 05:51
  • 1386
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

  • 17 юни 2026 | 20:27
  • 1406
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 558
  • 0
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 1687
  • 8
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 3462
  • 2
Очаквайте на живо: Григор срещу французин на 1/4-финалите в Дъблин

Очаквайте на живо: Григор срещу французин на 1/4-финалите в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 12:35
  • 624
  • 0
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 1697
  • 1
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 2142
  • 2