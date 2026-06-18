Де Минор: Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение

Малко играчи разбират по-добре пътя от обещаващ юноша до професионалист в ATP тура от Алекс де Минор.

27-годишният тенисист познава добре върховете, напрежението и възможностите, които съпътстват преследването на мечтата в тениса. Сега той иска да помогне на следващото поколение да премине по същия път.

Тази амбиция е в основата на фондацията „Алекс де Минор“. Чрез своята инициатива австралиецът се фокусира върху подкрепата на следващото поколение играчи и инвестирането в бъдещето на спорта. Де Минор ще работи лично с носителите на стипендията „De Minaur Junior Tour Scholarship“ в Австралия, предоставяйки на талантливи юноши достъп до насоки, възможности и опит, които могат да оформят тяхното развитие.

„Това е моят начин да се опитам да помогна и да вдъхновя следващото поколение“, сподели австралиецът. „Инициативата се състои в това да доведа талантливи играчи от Австралия в Европа за тренировъчна седмица с мен, след което те да продължат да се състезават в Европа.“

„За тях е организиран малък лагер, където ще могат да тренират няколко дни и да ме гледат как се подготвям“, добави той.

Де Минор е развълнуван да се срещне лично с младите играчи и да започне да работи в тясно сътрудничество с тях. Носителят на 11 титли от ATP тура заяви, че ще бъде на разположение, когато играчите имат нужда от него.

„Ще прекараме известно време заедно“, каза Де Минор. „Ще бъде много забавно да се срещна с тазгодишните стипендианти. Те имат номера ми. Могат да се свързват с мен през цялата година, да се допитват до мен, да прекарат една седмица с мен, да видят какво е необходимо, а аз ще направя всичко възможно да водя с пример.“

Идеята се ражда след една от тренировките на Де Минор в Монте Карло, където група млади австралийски играчи, състезаващи се в Европа, го посещават. Техният ентусиазъм оставя трайно впечатление у 27-годишния тенисист.

„Това породи една идея“, сподели Де Минор. „Виждайки вълнението им, нещо се запали в мен.“

Инициативата отразява практическия подход на Де Минор към подкрепата на бъдещите звезди в спорта. Въпреки натоварения си график, който го държи зает със състезания по целия свят, австралиецът е решен да играе активна роля в подпомагането на следващата вълна от таланти.

„Въпреки че имам много натоварен график, ще намеря време за това, защото то ме удовлетворява“, сподели Де Минор. „Прави ме много щастлив да виждам тези деца развълнувани и желаещи да се учат.“

„Всичко, което искам, е да помогна на следващото поколение, дори и само с един процент. Целта е всяка година да мога да помагам на все повече и повече деца и това да се превърне в нещо наистина значимо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google