Над 3000 участници от три континента превземат "Витоша 100"

На 27 и 28 юни София отново ще бъде домакин на едно от най-емблематичните спортни събития в България – 100-километровата Обиколка на Витоша, по-известна като “Витоша 100”.

Състезанието ще събере над 3000 любители на бягането, колоезденето и дуатлона от три континента. Сред тях има представители на повече от 20 държави, включително Япония, Южна Корея, Великобритания, Италия и Германия, както и силно балканско присъствие.

По традиция стартът и финалът ще бъдат на паркинга пред базата на БФС до резиденция Бояна. Приключението за колоездачите и дуатлонистите започва в събота, 27 юни, в 06:00 ч., а бегачите и участниците в дуатлона ще поемат по трасето в 23:59 ч. същата вечер. Официалните награждавания са в събота (колоездачи) и неделя (скороходци и дуатлонисти) от 16:00 ч. в зоната на старт/финала.

След историческите резултати от 2025 г. организаторите очакват и тази година изключително силна конкуренция. През миналата година бяха подобрени четири рекорда. При бягането Христо Цветков записа феноменалните 6:56:40 ч. и стана първият участник, преминал границата от 7 часа за обиколката на Витоша. В колоезденето Емил Стойнев постави нов рекорд при мъжете с време 3:46:56 ч., а Йоана Вълканова подобри върховото постижение при жените с 5:03:52 ч. Нов рекорд бе поставен и в дуатлона, където Андриан Кърпаров триумфира с общо време 12:58:56 ч.

В състезанието за издръжливост възрастта се оказва формалност - най-младият колоездач тази година е момче на 7, а при бегачите има атлет на 80 г.

Тази година BILLA е сред основните партньори на събитието и ще се погрижи за енергията и доброто представяне на всички участници в състезанието със свежи плодове, пресни сандвичи, апетитни миксове от Nice Bites, енергийни напитки и други продукти от собствени марки.

„Изключително сме щастливи, че BILLA е част от „Витоша 100“ – събитие, което вдъхновява хиляди любители на спорта да предизвикват собствените си граници. За нас е чест да подкрепим един от най-мащабните спортни празници в България и да бъдем до участниците по пътя към техните лични победи“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Събитието отново ще се проведе под мотото „състезание без боклук“, а състезателите са насърчени да използват собствени бутилки за вода и да пазят природата чиста. В зоната на старт-финала организаторите са подготвили пространства за почивка, безплатно измиване на велосипеди, възможности за рециклиране и разнообразни активности за участници, гости и зрители.

Повече информация за маршрута, програмата и участниците може да бъде намерена на официалния сайт на „Витоша 100“.

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