Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Над 3000 участници от три континента превземат "Витоша 100"

Над 3000 участници от три континента превземат "Витоша 100"

  • 18 юни 2026 | 13:53
  • 431
  • 0
Над 3000 участници от три континента превземат "Витоша 100"

На 27 и 28 юни София отново ще бъде домакин на едно от най-емблематичните спортни събития в България – 100-километровата Обиколка на Витоша, по-известна като “Витоша 100”.

Състезанието ще събере над 3000 любители на бягането, колоезденето и дуатлона от три континента. Сред тях има представители на повече от 20 държави, включително Япония, Южна Корея, Великобритания, Италия и Германия, както и силно балканско присъствие.

По традиция стартът и финалът ще бъдат на паркинга пред базата на БФС до резиденция Бояна. Приключението за колоездачите и дуатлонистите започва в събота, 27 юни, в 06:00 ч., а бегачите и участниците в дуатлона ще поемат по трасето в 23:59 ч. същата вечер. Официалните награждавания са в събота (колоездачи) и неделя (скороходци и дуатлонисти) от 16:00 ч. в зоната на старт/финала.

След историческите резултати от 2025 г. организаторите очакват и тази година изключително силна конкуренция. През миналата година бяха подобрени четири рекорда. При бягането Христо Цветков записа феноменалните 6:56:40 ч. и стана първият участник, преминал границата от 7 часа за обиколката на Витоша. В колоезденето Емил Стойнев постави нов рекорд при мъжете с време 3:46:56 ч., а Йоана Вълканова подобри върховото постижение при жените с 5:03:52 ч. Нов рекорд бе поставен и в дуатлона, където Андриан Кърпаров триумфира с общо време 12:58:56 ч.

В състезанието за издръжливост възрастта се оказва формалност - най-младият колоездач тази година е момче на 7, а при бегачите има атлет на 80 г.

Тази година BILLA е сред основните партньори на събитието и ще се погрижи за енергията и доброто представяне на всички участници в състезанието със свежи плодове, пресни сандвичи, апетитни миксове от Nice Bites, енергийни напитки и други продукти от собствени марки.

„Изключително сме щастливи, че BILLA е част от „Витоша 100“ – събитие, което вдъхновява хиляди любители на спорта да предизвикват собствените си граници. За нас е чест да подкрепим един от най-мащабните спортни празници в България и да бъдем до участниците по пътя към техните лични победи“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Събитието отново ще се проведе под мотото „състезание без боклук“, а състезателите са насърчени да използват собствени бутилки за вода и да пазят природата чиста. В зоната на старт-финала организаторите са подготвили пространства за почивка, безплатно измиване на велосипеди, възможности за рециклиране и разнообразни активности за участници, гости и зрители.

Повече информация за маршрута, програмата и участниците може да бъде намерена на официалния сайт на „Витоша 100“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 19:12
  • 1245
  • 0
Тодор Стойчев раздели 43-то място на сабя на Европейското по фехтовка

Тодор Стойчев раздели 43-то място на сабя на Европейското по фехтовка

  • 17 юни 2026 | 18:56
  • 465
  • 0
Спряха пролетните събития в залите в столицата и Бургас, "Арена София" щяла да се справи без проблем с Евровизия

Спряха пролетните събития в залите в столицата и Бургас, "Арена София" щяла да се справи без проблем с Евровизия

  • 17 юни 2026 | 18:01
  • 8941
  • 2
Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

  • 17 юни 2026 | 16:57
  • 776
  • 0
Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

  • 17 юни 2026 | 16:03
  • 548
  • 0
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 21893
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 9447
  • 19
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 7404
  • 33
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 16301
  • 5
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 8624
  • 3
Григор загуби първия сет срещу Жаке

Григор загуби първия сет срещу Жаке

  • 18 юни 2026 | 14:10
  • 5143
  • 2
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 2547
  • 2