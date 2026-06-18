Карлос Алкарас тренира в Мурсия

Карлос Алкарас се подготвя за завръщане на корта. Намиращият се на второ място в световната ранглиста испански тенисист обяви в социалните мрежи, че тренира в академията си в Мурсия. В момента Карлитос удря топката единствено с лявата си ръка.

23-годишният носител на седевм титли от турнирите от Големия шлем ще се подложи на обстоен медицински преглед през тази седмица. Ако резултатите са благоприятни, той ще възобнови пълноценни тренировки.

Alcaraz con la izquierda juega mejor que yo con la derecha 🫨🫨🫨



🎥 Alcaraz IG pic.twitter.com/ufoQbXyMmW — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

Карлос Алкарас получи контузия в китката по време на турнира в Барселона и ще отсъства от игра поне до юли.

we might actually be back pic.twitter.com/FaIUa517eo — alcaraz archive (@alcarchive) June 17, 2026

Испанецът е извън игра от април.

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