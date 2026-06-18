Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 18 юни 2026 | 09:07
  • 459
  • 0
Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

Две българки достигнаха до осминафиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 от календара на Международната федерация по тенис (ITF), който се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" в Пазарджик.

Поставената под №12 при девойките Александра Рангелова победи Лили Грайнерт (Германия) с 6:3, 3:6, 6:4, а на осминафиналите ще играе срещу №5 Анна Михалка (Унгария).

№13 в схемата Никол Нунева спечели убедително с 6:2, 6:1 срещу Витория Медина (Италия), а следващата ѝ съперничка ще бъде втората поставена Лидия Панагиотиду (Гърция).

Други три българки отпаднаха във втория кръг на сингъл.

Рая Маркова загуби от №3 Сара Оливериусова (Чехия) с 2:6, 0:6, Александра Момчилова отстъпи на №7 Анна-Аделина Никифорук (Украйна) с 1:6, 2:6, а Андрея Глушкова падна от №8 Лука Калман (Унгария) с 1:6, 2:6.

Турнирът от категория J100 е сред най-силните надпревари за юноши и девойки в календара на ITF. Това предоставя отлична възможност на младите ни таланти да трупат международен опит и ценни точки за световната юношеска ранглиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

  • 17 юни 2026 | 20:27
  • 1275
  • 0
Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Познан

Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Познан

  • 17 юни 2026 | 20:08
  • 2189
  • 0
Четири българки ще играят във втория кръг на сингъл на турнира по тенис W50 в Хасково

Четири българки ще играят във втория кръг на сингъл на турнира по тенис W50 в Хасково

  • 17 юни 2026 | 19:23
  • 1489
  • 0
27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

27 медала спечелиха българските състезатели на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 19:12
  • 1136
  • 0
Пламен Павлов завърши четвърти в турнира по тенис на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов завърши четвърти в турнира по тенис на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 18:48
  • 1251
  • 1
Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Италия, Радулов отпадна

Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Италия, Радулов отпадна

  • 17 юни 2026 | 18:14
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

  • 18 юни 2026 | 01:00
  • 65465
  • 195
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 51052
  • 376
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

  • 18 юни 2026 | 07:03
  • 19140
  • 10
Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

  • 18 юни 2026 | 04:12
  • 26930
  • 11
Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

  • 18 юни 2026 | 07:11
  • 2040
  • 0
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 1369
  • 1