Рангелова и Нунева ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

Две българки достигнаха до осминафиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 от календара на Международната федерация по тенис (ITF), който се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" в Пазарджик.

Поставената под №12 при девойките Александра Рангелова победи Лили Грайнерт (Германия) с 6:3, 3:6, 6:4, а на осминафиналите ще играе срещу №5 Анна Михалка (Унгария).

№13 в схемата Никол Нунева спечели убедително с 6:2, 6:1 срещу Витория Медина (Италия), а следващата ѝ съперничка ще бъде втората поставена Лидия Панагиотиду (Гърция).

Други три българки отпаднаха във втория кръг на сингъл.

Рая Маркова загуби от №3 Сара Оливериусова (Чехия) с 2:6, 0:6, Александра Момчилова отстъпи на №7 Анна-Аделина Никифорук (Украйна) с 1:6, 2:6, а Андрея Глушкова падна от №8 Лука Калман (Унгария) с 1:6, 2:6.

Турнирът от категория J100 е сред най-силните надпревари за юноши и девойки в календара на ITF. Това предоставя отлична възможност на младите ни таланти да трупат международен опит и ценни точки за световната юношеска ранглиста.

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