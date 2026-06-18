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  3. България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

  • 18 юни 2026 | 08:53
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България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

България ще бъде представена от осем състезатели на турнира от Големия шлем по джудо в Улан Батор, Монголия тази седмица.

На татамито ще излязат Боян Йотов (66 килограма), Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), както и Борис Георгиев (100 кг) при мъжете. При жените ще стартират Габриела Димитрова (52 кг) и Йоана Манова (63 кг).

Заявени са 454 състезатели от 58 държави.

Първите български  състезатели ще излязат в петък – Боян Йотов и Габриела Димитрова. В събота са Виктор Скерлев, Георги Граматиков и Христо Вълков, както и Йоана Манова, а в неделя - Борис Георгиев.

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