Де Минор и Серундоло на 1/4-финал на “Куинс” в Лондон

Номер 1 в схемата на турнира “Куинс“ в Лондон – австралиецът Алекс де Минор, мина без проблеми през канадеца Денис Шаповалов и стигна до четвъртфинал, където го очаква Брандън Накашима (САЩ). Де Минор – който е номер 6 в ранглистата на АТР, постигна победа с 6:4, 6:1 и вече има шест победи в шест мача над този съперник.

Де Минор опитва да подобри още представянето си на трева, като особено във втория сет доминираше и записа две победи в геймове на нула.

Следващият му съперник Накашима също имаше сравнително лесна задача. Той се наложи с 6:2, 6:2 над перуанеза Инасио Бусе. Британският представител с „уайлд-кард“ Артър Фери също е на четвъртфинал, тъй като се наложи над френския ветеран Адриен Манарино със 7:6 (9:7), 6:4.

Франсиско Серундоло направи експресен първи сет и се наложи над Дженсън Бруксби с 6:0, 6:3. Серундоло, който имаше проблеми в средата на втората част, ще играе с Фери в следващия етап.

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