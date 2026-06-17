Турция с разгром над Белгия във VNL

Световният вицешампион Турция постигна категорична 3-а победа от началото във Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели тим разгроми Белгия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:23) в първия си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с над 9000 зрители зала в Анкара.

Така Турция има 3 победи, 2 загуби и 8 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Белгийките пък са с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. Утре (18 юни) първо Белгия ще излезе срещу лидера Бразилия, а след това домакините ще играят с Франция. Срещите са съответно от 16,00 и 19,30 часа българско време.

Звездата Мелиса Варгас стана най-полезна за Турция със 17 точки (1 ас), а Шинийд Джак Късал (2 блока) и Япрак Еркек (1 блок) завършиха с 10 и 9 точки за победата.

За тима на Белгия Полин Мартен завърши със скромните 11 точки (1 блок).

Снимки: volleyballworld.com

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