Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Англия - Хърватия
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турция с разгром над Белгия във VNL

Турция с разгром над Белгия във VNL

  • 17 юни 2026 | 22:52
  • 476
  • 0
Турция с разгром над Белгия във VNL

Световният вицешампион Турция постигна категорична 3-а победа от началото във Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели тим разгроми Белгия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:23) в първия си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с над 9000 зрители зала в Анкара.

Така Турция има 3 победи, 2 загуби и 8 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Белгийките пък са с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. Утре (18 юни) първо Белгия ще излезе срещу лидера Бразилия, а след това домакините ще играят с Франция. Срещите са съответно от 16,00 и 19,30 часа българско време.

Звездата Мелиса Варгас стана най-полезна за Турция със 17 точки (1 ас), а Шинийд Джак Късал (2 блока) и Япрак Еркек (1 блок) завършиха с 10 и 9 точки за победата.

За тима на Белгия Полин Мартен завърши със скромните 11 точки (1 блок).

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Четири титли и три комплекта сребро за Левски в изминалия сезон

Четири титли и три комплекта сребро за Левски в изминалия сезон

  • 17 юни 2026 | 20:41
  • 1477
  • 0
Япония с от 5 от 5 след страхотен обрат срещу Сърбия

Япония с от 5 от 5 след страхотен обрат срещу Сърбия

  • 17 юни 2026 | 20:29
  • 1266
  • 0
Бразилия без проблеми срещу Франция в Лигата

Бразилия без проблеми срещу Франция в Лигата

  • 17 юни 2026 | 20:13
  • 1158
  • 0
Тайланд с драматична загуба от Украйна преди мача с България

Тайланд с драматична загуба от Украйна преди мача с България

  • 17 юни 2026 | 19:27
  • 1003
  • 0
Китай с труден обрат срещу Германия

Китай с труден обрат срещу Германия

  • 17 юни 2026 | 17:44
  • 926
  • 0
Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

  • 17 юни 2026 | 17:00
  • 593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Англия 3:2 Хърватия, героични спасявания на Ливакович

Англия 3:2 Хърватия, героични спасявания на Ливакович

  • 18 юни 2026 | 00:02
  • 13283
  • 100
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 36355
  • 333
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 35717
  • 183
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 43834
  • 144
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 17366
  • 22
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 21280
  • 17