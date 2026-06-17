На 58 години си отиде треньорът на Брест

Старши треньорът на Брест Ерик Роа почина на 58-годишна възраст, предава авторитетното френско издание L'Equipe. Причината за смъртта е рак на панкреаса, с който специалистът се е борил през последните три години и половина.

Роа стана старши треньор на Брест на в началото на 2023 г. Под негово ръководство отборът завърши трети в Лига 1 през сезон 2023/24 и се класира за Шампионската лига за първи път в историята си.

Брест спечели 39 точки и завърши на 12-то място в класирането на френското първенство през миналия сезон.

⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy.

Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q — Stade Brestois 29 (@SB29) June 17, 2026

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