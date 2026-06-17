На 58 години си отиде треньорът на Брест

Старши треньорът на Брест Ерик Роа почина на 58-годишна възраст, предава авторитетното френско издание L'Equipe. Причината за смъртта е рак на панкреаса, с който специалистът се е борил през последните три години и половина.
Роа стана старши треньор на Брест на в началото на 2023 г. Под негово ръководство отборът завърши трети в Лига 1 през сезон 2023/24 и се класира за Шампионската лига за първи път в историята си.
Брест спечели 39 точки и завърши на 12-то място в класирането на френското първенство през миналия сезон.