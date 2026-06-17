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Япония с от 5 от 5 след страхотен обрат срещу Сърбия

  • 17 юни 2026 | 20:29
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Япония с от 5 от 5 след страхотен обрат срещу Сърбия

Националният отбор на Япония остава непобеден във Волейболната Лига на нациите при жените през тази година. Воденият от Ферхат Акбаш тим направи страхотен обрат и надигра много трудно Сърбия с 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 32:30, 15:7) в първата си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на надпреварата, играна този следобед пред около 2000 зрители в залата Пасиг Сити (Филипините).

Така японките са втори в общото временно класиране на основната фаза с 5 победи от 5 мача и 13 точки, докато Сърбия е с 1 победа, 4 загуби и 6 точки. Утре (18 юни) Япония ще почива, докато сръбската "репрезентация" ще играе с олимпийския и световен шампион Италия от 15,00 часа българско време. Вторият мач за Япония на турнира е срещу Чехия в петък (19 юни) отново от 15,00 часа.

Капитанът на Япония Маю Ишикава заби 24 точки (1 блок), а Юкико Вада добави още 20 точки за победата.

За Сърбия Александра Ужелац се отчете с 21 точки (2 аса), а Нина Чайич приключи с 18 точки (1 блок и 1 ас), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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