Гергана Топалова стартира с победа в Швеция

Гергана Топалова стартира с победа на турнира по тенис на клей в Юстад (Швеция) с награден фонд 30 хиляди евро. 26-годишната българка, която е поставена под номер 4 в основната схема, надделя над Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия) със 7:6(5), 3:6, 7:6(6). Срещата продължи два часа и 48 минути.

Първият сет предложи осем пробива, а в тайбрека се игра равностойно до 5:5, след което Топалова взе две поредни разигравания и поведе в резултата. Тя обаче загуби втората част с 3:6 и се стигна до решителен трети сет. В него българката поведе с 4:0, загуби преднината си, след което сервираше за крайния успех при 5:4. Тя загуби подаването си и отново се стигна до тайбрек. В него тя преодоля пасив от 3:5, спаси един мачбол, но направи обрат след серия от три поредни точки и спечели срещата.

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