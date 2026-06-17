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Олимпийска медалистка колабира по време на състезание

  • 17 юни 2026 | 20:20
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Олимпийска медалистка колабира по време на състезание

Американската лекоатлетка и олимпийска медалистка Джени Симпсън е настанена в болница за лечение след “медицински инцидент“ по време на състезание в Роли, Северна Каролина.

39-годишната Симпсън е задавала темпото (пейсмейкър) на група бегачи на една миля по време на събитието Sir Walter Miler във вторник, когато според съобщенията е колабирала и се е нуждаела от кардио-пулмонална ресусцитация (КПР).

Симпсън, която прекрати състезателната си кариера в края на сезон 2024, спечели златен медал на 1500 метра на Световното първенство през 2011 г. и бронз на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. Тя също така е представяла САЩ на Олимпиадите в Пекин през 2008 г. и в Лондон през 2012 г.

В изявление в социалната мрежа X екипът на Sir Walter Miler потвърди инцидента: “Джени получава отлични медицински грижи и мислите ни са с нея и семейството ѝ в този момент.

Невероятно благодарни сме на хората, които реагираха незабавно, както и на спешната помощ и медицинските специалисти, които се справиха със ситуацията с такава грижа, спешност и професионализъм“, се казва още в съобщението. “Благодарим и на всички, които изразиха своята загриженост и подкрепа. Молим ви да продължите да се молите за Джени и нейното семейство, докато всички се надяваме на най-доброто.“

В богатата си кариера Симпсън има и два сребърни медала на 1500 метра от световните първенства през 2013 г. и 2017 г.

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Снимки: Gettyimages

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