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Бразилия без проблеми срещу Франция в Лигата

  • 17 юни 2026 | 20:13
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Бразилия без проблеми срещу Франция в Лигата

Волейболистките от националния отбор на Бразилия продължават без загуба от началото в основната фаза на Лигата на нациите. "Селесао" би без проблеми Франция с 3:0 (25:22, 25:19, 25:15) в първата си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, игран този следобед пред само около 900 зрители в залата в турската столица Анкара.

Така Бразилия е еднолично начело в общото временно класиране с 5 победи от 5 мача и 14 точки. Французойките са със само 1 победа, 4 загуби и 3 точки. Утре (18 юни) бразилките ще играят срещу Белгия, а Франция с домакините от Турция. Срещите са съответно от 16,00 и 19,30 часа българско време.

Ана Кристина де Соуса стана най-полезна за Бразилия с 13 точки (1 блок и 2 аса), а Жулия Бергман (4 аса) и Жулия Кудиес (4 блока) се отчетоха с 11 и 10 точки за успеха.

За Франция Лилу Ратаири и Фатумата Фангеду завършиха с по само 5 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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