Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Познан

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Познан (Полша) с награден фонд 160 680 евро. Българинът и Андрю Паулсон (Чехия), поставени под номер 2 в схемата, победиха участващите с "уайлд кард" Оскари Палданиус (Финландия) и Алан Важни (Полша) със 7:6(5), 7:5 за 85 минути на корта.

В първия сет се игра без пробиви и се стигна до тайбрек. В него Донски и Паулсон поведоха с 5:1 и 6:3, след което затвориха частта с третия си сетбол. Във втория сет двамата направиха решаващ брейк в 11-ия гейм и при свой сервис стигнаха до крайния успех.

Българинът заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки на АТP, в която заема 98-а позиция.

В спор за място на полуфиналите те ще играят срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Александър Блус и Ян Саджик.

На сингъл Донски не успя да преодолее квалификациите.

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Снимки: Imago