Четири българки ще играят във втория кръг на сингъл на турнира по тенис W50 в Хасково

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова и Лидия Енчева, както и Лиа Каратанчева и Ива Иванова ще играят във втория кръг на сингъл на международния турнир от категория W50 в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара. Победи на сингъл днес постигнаха Денислава Глушкова и Лиа Каратанчева. 22-годишната Денислава Глушкова спечели убедително срещу Бианка Бърбулеску (Румъния) с 6:2, 6:1 за само 74 минути игра.

Във втория кръг тя ще играе срещу водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция), която се наложи на старта с 6:2, 6:3 над 19-годишната Йоана Константинова за 93 минути.

В изцяло български мач Лиа Каратанчева спечели срещу 17-годишната Валерия Гърневска с 6:2, 6:1 за 70 минути. Следващата противничка на Каратанчева ще бъде петата поставена Чагла Бююкакчай (Турция).

Вчера за втория кръг се класираха Лидия Енчева и Ива Иванова. Енчева ще играе във втория кръг срещу третата поставена Хиба Шейх (САЩ), а Иванова ще се изправи срещу четвъртата поставена Марта Матула (Гърция).

Загуби в първия кръг днес допуснаха Росица Денчева, Дария Великова и Юлия Стаматова. Денчева отстъпи с 4:6, 5:7 пред Аня Станкович (Сърбия), Великова претърпя поражение с 0:6, 2:6 от Берфу Ченгиз (Турция), а Юлия Стаматова отстъпи пред номер 2 в схемата Далила Спитери (Италия) с 2:6, 3:6.

Седем българки достигнаха до четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Росица Денчева и Йоана Константинова победиха в изцяло български мач с 6:0, 6:2 Мелис Расим и Беатрис Спасова, а на четвъртфиналите излизат срещу водачките в схемата Жибек Куламбаева (Казахстан)/Анастасия Соболева (Украйна), които победиха българките Лидия Енчева и Денислава Глушкова с 6:2, 4:6, 10:5.

Ралица Александрова и Валерия Гърневска спечелиха срещу Валерия Артемиева (Русия) и Леа Беланска (Словакия) с 2:6, 7:6(5), 10:5, а следващите им съпернички ще бъдат Йоанна Радулова и Диана Илие (САЩ).

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова се класираха вчера за четвъртфиналите, като там ще спорят с номер 4 Елена Корокозиди (Гърция)/Аня Станкович (Сърбия).

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