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  3. Тодор Стойчев раздели 43-то място на сабя на Европейското по фехтовка

Тодор Стойчев раздели 43-то място на сабя на Европейското по фехтовка

  • 17 юни 2026 | 18:56
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Тодор Стойчев раздели 43-то място в крайното класиране на сабя на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени във Франция. На пътеките в Антони излязоха 68 сабльори от 21 държави, сред които четирима българи - Тодор Стойчев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Никола Меицов. Най-добре от тях се представи Стойчев, който в крайното класиране раздели 43-о място със Сергей Кисел (неутрален статут). Българинът излезе от групите с три победи и три загуби. В първия кръг от елиминациите той се изправи срещу Андрий Ягодка. След оспорван двубой, в който българинът поведе с 13:10, се стигна до победа за украинеца с 15:13.

Калоян Пешев записа 1-4 в груповата фаза. В елиминациите той отстъпи пред индивидуалния неутрален спортист Дмитрий Насонов с 8:15 и се класира 51-и.

Никола Меицов записа в групите един успех и пет поражения, с което се нареди на 54-а позиция. Димитър Райкин има същия баланс с груповата фаза и остана 59-и.

Следващото участие на националите на Европейското първенство е в петък, когато ще бъдат определени отборните шампиони на шпага мъже и сабя жени.

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