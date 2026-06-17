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  3. Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Италия, Радулов отпадна

Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Италия, Радулов отпадна

  • 17 юни 2026 | 18:14
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Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Италия, Радулов отпадна

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Милано (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.  Поставеният под номер 2 Нестеров се справи с представителя на домакините Федерико Арнаболди с 6:4, 6:4 след почти два часа игра. Той навакса изоставане от 2:4 и с четири поредни гейма взе първия сет. Във втората част българинът дръпна с 5:2 и затвори мача при втората си възможност на собствен сервис.

Така в следващия си мач утре той ще срещне друг италианец Фаусто Табако.

Илиан Радулов пък отпадна във втория кръг след поражение от представителя на домакините Стефано Д'Агостино с 3:6, 4:6. Италианецът направи ключова серия от шест поредни гейма, с която взе първия сет и поведе с 3:0 във втория, след което запази преднината си до края.

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