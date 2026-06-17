Китай с труден обрат срещу Германия

Волейболистките от националния отбор на Китай постигнаха 4-а победа в основната фаза на Лигата на нациите през тази година. Китайките направиха обрат и надделяха много трудно над Германия с 3:2 (25:27, 25:23, 18:25, 25:20, 15:6) в първия си двубой от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, игран този следобед пред едва около 400 зрители в залата в турската столица Анкара.

По този начин азиатският тим е с 4 победи, 1 загуба и 10 точки в общото временно класиране. Германия пък е със само 1 победа, 4 загуби и 5 точки. Утре (18 юни) и двата отбора ще почиват, а в петък (19 юни) първо Китай ще излезе срещу Франция, а след това Бундестимът ще играе с Белгия. Срещите са съответно от 16,00 и 19,30 часа българско време.

Най-полезна за китайките бе Юшан Жуан с 27 точки (3 блока и 1 ас), докато Син Тан (1 блок) и Юанюан Уан (4 блока) приключиха с 15 и 13 точки за успеха.

За Германия Емилия Веске реализира 17 точки (1 блок), а Пиа Тимер (1 ас) и Камила Вайцел (5 блока! и 2 аса) се отчетоха с 14 и 13 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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