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  3. Лоренцо Музети ще пропусне и "Уимбълдън" заради контузия

Лоренцо Музети ще пропусне и "Уимбълдън" заради контузия

  • 17 юни 2026 | 17:59
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Лоренцо Музети ще пропусне и "Уимбълдън" заради контузия

Лоренцо Музети, който е сред най-добрите италиански тенисисти в момента, ще пропусне и третия турнир от Големия шлем "Уимбълдън" за сезона, съобщи агенция АНСА. Той получи травмата в Рим и оттогава не е играл. Музети пропусна и "Ролан Гарос".

"Искам да ви информирам как протича моето възстановяване на контузията, получена в Рим. Рехабилитацията протича много добре и медицинските резултати са окуражаващи. За съжаление все още не съм започнал активна физическа подготовка и след внимателно обсъждане стигнахме до трудното решение, че тази година не мога да играя на "Уимбълдън", написа италианецът в социалните медии.

"Не е лесно решение, но е правилно. Приоритетът ми е да се върна на корта 100 процента готов. Благодаря ви за постоянната подкрепа. Ще се видим скоро", обърна се към феновете си тенисистът от Тоскана.

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