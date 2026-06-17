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Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

  • 17 юни 2026 | 16:57
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Ваут ван Арт ще пропусне Тур дьо Франс заради инфекция

Белгийкият колоездач Ваут ван Арт ще пропусне предстоящата Обиколка на Франция, съобщиха от клубния му тим Висма-Лийз а байк.

31-годишният Ван Арт, който има 11 етапни победи в най-престижното колоездачно състезание в света, има инфекция на лакътя вследствие на падане преди няколко седмици. По тази причина той все още не може да тренира пълноценно и ще изпусне надпреварата.

Ван Арт бе неизменен участник в "Тур дьо Франс" през последните седем години, като записа две класирания в топ 20 в генералното класиране. През 2022 година той спечели и класирането по точки, а това му донесе и наградата за борбеност.

Отсъствието на Ван Арт ще бъде сериозен удар за неговия съотборник Йонас Вингегор, който вече спечели Обиколката на Италия и е смятан за един от двамата главни претенденти за победа в "Тур дьо Франс" заедно с шампиона за последните две години Тадей Погачар от състава на ОАЕ.

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