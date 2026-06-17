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  3. Джордж Лазаров се класира убедително за втория кръг в Сърбия

Джордж Лазаров се класира убедително за втория кръг в Сърбия

  • 17 юни 2026 | 16:11
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Джордж Лазаров се класира убедително за втория кръг в Сърбия

Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за мъже в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин разгроми Александър Лавръня (Швейцария) с 6:1, 6:0 за едва 64 минути игра.

Лазаров поведе с 4:0 в първия сет, а след 4:1 взе осем поредни гейма, за да стигне до успеха.

Във втория кръг Лазаров ще играе срещу победителя от мача между шестия поставен Джанникола Мизази (Италия) и Карлос Хиралди (Испания).

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