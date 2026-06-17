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САЩ с бърз успех над Доминиканската република

  • 17 юни 2026 | 16:10
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САЩ с бърз успех над Доминиканската република

Олимпийският вицешампион постигна категорична 4-а победа във Волейболната Лига на нациите при жените през тази година. Воденият от Ерик Съливън тим би бързо Домиканската република с 3:0 (25:20, 25:19, 25:12) в първата си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на надпреварата, играна тази сутрин пред едва малко повече от 600 зрители в залата Пасиг Сити (Филипините).

Американките са с 4 победи, 1 загуба и 10 точки в общото временно класиране на Лигата, докато Доминиканската република продължава без нито победа и една единствена спечелена точка. Утре (18 юни) от 11,00 часа българско време САЩ ще излезе срещу Чехия, а в петък (19 юни) в същия начален час доминиканките ще играят срещу Сърбия.

Най-резултатна за САЩ стана Джордън Томпсън с 15 точки (2 аса), а Дейна Ретке (5 блока!) и Лоугън Игълстън се отчетоха с по 10 точки за победата.

За доминиканките Йонкайра Пеня Исабел завърши с едва 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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