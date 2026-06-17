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Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

  • 17 юни 2026 | 16:03
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Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева участва в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 52-ото Народно събрание. Тя беше поканена от депутатите, за да се представи и да ги запознае с проблемите и приоритетите пред БОК.

“Благодаря на комисията, че отправи покана към мен. Впечатлена съм от визитките на членовете й и нямам съмнение, че тази комисия ще е работеща и успешна“, каза Весела Лечева и добави, че Българският олимпийски комитет вижда в лицето на Народното събрание важен партньор в утвърждаването на авторитета на българския спорт и олимпизъм.

“БОК беше в тежка институционална криза. За съжаление това не беше криза само за Българския олимпийски комитет, а за целия български спорт, който беше компрометиран пред международните институции и най-вече пред Международния олимпийски комитет“, отбеляза Лечева.

“След продължилата година и два месеца съдебна сага заварихме олимпийският комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние“, съобщи председателят на БОК. Лечева добави, че в настоящата централа няма как да покани нито български, нито международен гост, защото това ще хвърли още едно срамно петно на българския спорт. Тя начерта и приоритетите на управлението на новото Изпълнително бюро - прозрачност, откритост, контрол.

Весела Лечева каза пред депутатите, че в спорта има много проблеми за решаване, но посочи като основен инфраструктурата и спортните обекти.

“Както без магистрала „Хемус“, няма да има бизнес и поминък в Северна България, така и без спортна инфраструктура – няма да има нито елитен, нито аматьорски спорт“, добави Лечева.

Председателят на БОК каза още пред депутатите, че не трябва да отстъпват по отношение на бюджета: „Всяко евро, инвестирано в спорт, се връща многократно дори като здраве и образование“.

Тя посочи също така, че българският спорт се нуждае от добро управление. Обърна внимание на депутатите, че сагата с БОК е показала, че има празноти в законодателството, при които се стига до злоупотреба с власт и блокиране на спортните организации.

“Трябва да изчистим спортното движение от порочните практики и законодателният орган е точното място за това“, добави още тя.

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