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  3. Италия с лесна победа над Чехия във VNL

Италия с лесна победа над Чехия във VNL

  • 17 юни 2026 | 15:49
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Италия с лесна победа над Чехия във VNL

Олимпийският и световният шампион Италия записа 4-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Момичетата на Хулио Веласко биха лесно и категорично Чехия с 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) в първия си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на световната надпревара, игран днес пред около 1300 зрители в залата Пасиг Сити (Филипините).

Така "Скуадра адзура" е начело в общото временно класиране на Лигата с 4 победи, 1 загуба и 13 точки. Чехия е с 3 победи, 2 загуби и 9 точки в подреждането. Във вторите си срещи на турнира Италия ще играе със Сърбия, а чехкините с олимпийския вицешампион САЩ. И двата двубоя са утре (18 юни) съответно от 15,00 и 11,00 часа българско време.

Най-полезна за Италия бе отново Екатерина Антропова с 21 точки (6 аса! и 1 блок). Сара Фаар (1 блок) и Стела Нервини (1 блок) добавиха още 13 и 12 точки за победата.

За тима на Чехия Моника Бранчушка реализира 16 точки, а капитанът Михаела Млейнкова завърши с 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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