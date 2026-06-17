Дуплантис, Стол и Алмгрен повеждат шведския отбор за Европейското в Бирмингам

Швеция обяви първите 33-ма атлети, които ще пътуват за Бирмингам това лято за Европейското първенство по лека атлетика. Амбицията на тима е да се изкачи в класирането по медали. Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис оглавява звездния състав, който включва още носителя на олимпийска титла и двукратен световен шампион на диск Даниел Стол и защитаващия европейската си титла на 20 км спортно ходене Персеус Карлстрьом.

В женския отбор се открояват имената на Ванеса Камга, която остана на крачка от подиума в хвърлянето на диск в Токио миналата година, бившата двукратна световна шампионка до 20 години в тройния скок Мая Аскаг и Фани Роос, която има множество участия на финали на световни, олимпийски и европейски първенства.

Габриел Валмарк, който спечели световната титла до 20 години в тройния скок, също е потвърден в отбора, след като през март тази година постигна резултат от 16.34 метра.

Тобиас Монтлер също се завръща на шампионата с надеждата отново да се качи на подиума в скока на дължина, след като спечели сребърен медал през 2022 г.

На пистата Андреас Алмгрен ще се опита да вземе реванш за четвъртите си места на 5000 метра през 2022 г. и на 10 000 метра през 2024 г., като тази година отново ще се състезава в по-дългата дистанция.

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