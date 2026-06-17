Трима олимпийски шампиони ще стартират на 100 метра в Айзенщат

Настоящият олимпийски шампион на 100 метра Ламонт Марсел Джейкъбс е част от звездната селекция, която ще се състезава в дисциплината на турнира Raiffeisen Austrian Open в Айзенщат. Надпреварата е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика и ще се проведе на 1 юли.

Организаторите обявиха, че Джейкъбс е един от тримата олимпийски шампиони в стартовия списък на 100 метра. Към него се присъединяват Уейд ван Нийкерк от Южна Африка, който спечели златото на 400 метра на Игрите през 2016 г., и Брендън Родни, част от златния отбор на Канада в щафетата 4х100 метра в Париж 2024.

Силната конкуренция се допълва от бронзовия медалист от европейско първенство на 100 метра Ромел Глейв, германския рекордьор Оуен Анса, австрийския рекордьор и любимец на домакините Маркус Фукс, както и сребърния медалист в щафетата 4х100 метра от Олимпиадата през 2016 г. Йошихиде Кирю от Япония.

Джейкъбс, който триумфира със златни медали на 100 метра и в щафетата 4х100 метра на Олимпийските игри през 2020 г., започна сезона си обещаващо. Той записа най-доброто си постижение за годината – 9.99 секунди – на Диамантената лига в Рим, което е и най-бързото му бягане от две години насам.

Италианецът се стреми към трета поредна европейска титла на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август). Подобно постижение не е постигано от Линдфорд Кристи през 1994 г.

В спринта на 100 метра при жените ще участват Изабел Пош, Магдалена Линднер и Кристания Уилямс, които наскоро бяха част от австрийския отбор, подобрил националния рекорд в щафетата 4х100 метра с време 43.11 секунди. Международната конкуренция ще бъде представена от германката Ребека Хаазе, носителка на множество медали от щафетни бягания.

В дисциплината 100 метра с препятствия при жените се очаква оспорвана битка между ямайките Меган Симъндс и Британи Андерсън. В хвърлянето на диск при мъжете е потвърдено участието на представителя на домакините Лукас Вайсхайдингер.

Украинката Людмила Оляновска пък ще се опита да постави нов световен рекорд в рядко провежданата дисциплина спортно ходене на една миля. Настоящото най-добро постижение в света е 6:16.72 минути.

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